МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут на новостях о многомиллиардных сделках с участием компаний из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.04 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,12%, до 27975,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,07%, до 11078,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,55%, до 3392,8 пункта.

Поддержку индексам оказывает рост цен на акции компаний, которые могут изменить масштабы своей деятельности. Так, бумаги разработчика видеокарт Nvidia дорожают на 7,4% после сообщения о намерении компании купить британского разработчика мобильных процессоров ARM Holdings у японского холдинга SoftBank за 40 миллиардов долларов.

Кроме того, акции одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Oracle подорожали на 4,28%, после чего торги были приостановлены. Ранее компания сообщила о возможном партнерстве с компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok.

"Уолл-Стрит всегда поощряет рост. Вот почему эти сделки важны — потому что если объединятся две компании, по сути, вы увидите не органический рост, но все же рост", — цитирует агентство Рейтер слова старшего инвестиционного менеджера Bokeh Capital Partners Ким Форрест (Kim Forrest).

Инвесторы также продолжают следить за новостями, связанными с разработкой и испытаниями вакцины от нового коронавируса. Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили её клинические испытания после приостановки, вызванной заболеванием одного из испытуемых. Это сообщение укрепило надежды инвесторов на скорое появление вакцины, что уменьшит риски для экономики, связанные с опасностями новых "коронавирусных" ограничений.