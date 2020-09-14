МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рубль укрепится и выйдет на уровень 69 рублей за доллар к концу года, прогнозируют эксперты международной страховой компании Coface, занимающейся страхованием торговых рисков, в своем обзоре российского рынка, который есть в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в обзоре, резкое снижение цен на нефть, произошедшее в марте-апреле этого года на фоне пандемии нового коронавируса и истекших договорённостей об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, привело к ослаблению рубля.

При этом, как отмечают аналитики, колебания курса нацвалюты удалось минимизировать за счет точечных вливаний средств из Фонда национального благосостояния. А когда члены ОПЕК+ договорились о новом сокращении объемов добычи, рубль укрепился. При этом на динамику курса нацвалюты влияют и другие факторы.

"Если сравнивать текущую ситуацию с ситуацией 2014 года, можно отметить, что курс рубля стал менее зависим от цен на нефть за счет "бюджетного правила" и снижения объемов внешней банковской и корпоративной задолженности. Эксперты Coface ожидают, что к концу года обменный курс достигнет отметки 69 рублей за доллар", — говорится в обзоре. Сейчас официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на завтра — 74,71 рубля.

По оценкам аналитиков Coface, волатильность рубля снизилась по сравнению с 2014 годом, золотовалютные резервы РФ держатся на стабильном уровне. А упомянутое снижение зависимости рубля от нефтяных доходов связано также с ростом объемов экспорта золота и сельхозпродукции.

"Перспективы рынка РФ на 2021 год в целом дают поводы для сдержанного оптимизма, а некоторые отрасли по итогам кризиса практически не пострадали и даже смогли нарастить объемы прибыли", — также заявил РИА Новости генеральный директор компании "Coface Россия" Василий Чекулаев, делая краткое резюме обзора.