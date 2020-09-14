МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к евро и иене в понедельник вечером, в то время как инвесторы ожидают публикации заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1873 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара. Курс доллара к иене опускался до 105,66 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,13 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,37%, до 92,99 пункта.

В центре внимания инвесторов на этой неделе находится заседание ФРС США, которое пройдет в 15-16 сентября и станет первым после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Так, регулятор будет допускать периоды более высокой инфляции и сосредоточит больше внимания на средней инфляции в долгосрочной перспективе и повышении занятости.

Инвесторы, по данным CME Group, не ожидают, что регулятор изменит свою монетарную политику и прогнозируют сохранение ставки на уровне в 0-0,25% годовых. При этом ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

Давление на курс доллара также оказывает рост индексов Уолл-Стрит. "Поскольку в начале новой недели фондовые индексы торгуются с большим оптимизмом, доллар снова торгуется слабее. Рынок все еще показывает, что он ослабит любое укрепление доллара", — полагает валютный стратег-аналитик Василий Серебряков (Vassili Serebriakov), чье мнение приводит агентство Рейтер.