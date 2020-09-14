МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% в понедельник вечером на ослаблении курса доллара, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,12%, или на 21,9 доллара, до 1969,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 2,38%, до 27,492 доллара за унцию.

Курс доллара опускается к мировым валютам в понедельник вечером, что оказывает поддержку стоимости золота, которое становится дешевле для держателей иностранной валюты. Участники торгов ожидают заседания ФРС США, которое станет первым после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Кроме того, ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

"Золото стабильно на том основании, что ФРС может дать "голубиные сигналы" относительно таргетирования инфляции", — отметил старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение также приводит агентство, полагает, что прогноз ФРС по инфляции на уровне 2% или ниже "станет попутным ветром для стоимости золота".