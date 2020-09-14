МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Белоруссия рассматривает возможность размещения на российском рынке нового выпуска облигаций, заявил заместитель министра финансов республики Андрей Белковец.

"На данный момент у нас еще не завершена действующая облигационная программа, неразмещенный остаток по которой составляет 10 миллиардов рублей (два выпуска сроком на пять лет каждый). Срок действия документа лимитирован концом 2020 года. И конечно же, мы рассматриваем возможность еще раз выйти на российский рынок с предложением, однако решения о размещении новых выпусков Минфин будет принимать исходя из потребностей бюджета, запланированных объемов рефинансирования долга и рыночной конъюнктуры", — сказал он в интервью Cbonds Review.

"Если говорить о планах на перспективу, то мы не откажемся от российского рынка. Он нам интересен, как и Беларусь российским инвесторам. Лучшим подтверждением этому является большой спрос на наши долговые бумаги при размещении и активные торги на вторичном рынке", — добавил Белковец.

Он напомнил, что Белоруссия на сегодняшний день привлекла с российского рынка капитала 20 миллиардов рублей: в июле 2019 года разместила два трехлетних выпуска и один пятилетний — в апреле текущего года.

После президентских выборов в стране, на фоне сообщений о забастовках предприятий и ожиданий возможных санкций со стороны США и ЕС, гособлигации Белоруссии оказались под давлением продавцов.

"Такие значимые для страны события, как выборы главы государства, всегда вызывают повышенное внимание со стороны участников рынка. Поэтому ожидаемо, что массивный поток новостей из Беларуси не мог не сказаться на настроениях инвесторов, и со второй декады августа мы увидели существенную волатильность и падение котировок белорусских облигаций", — прокомментировал Белковец.

"Дальнейшее развитие ситуации на финансовых рынках предугадать достаточно сложно. Но со своей стороны могу подтвердить, что в вопросах долговой политики Республика Беларусь была и остается верной принципам безусловного исполнения всех обязательств. Мы располагаем достаточными средствами для осуществления выплат всем нашим кредиторам и облигационным инвесторам", — отметил он.