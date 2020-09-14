МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи в понедельник на фоне роста индексов США, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,61% — до 2928,38 пункта, долларовый РТС — на 0,44%, до 1228,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.05 мск рос на 12 копеек, до 75,17 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 89,23 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,43%, до 39,66 доллара за баррель.

Основные европейские индексы к закрытию торгов закрыли торги преимущественно снижением на 0,07-0,1%, при этом французский индекс CAC вырос на 0,35%, ведущие американские индексы поднимаются на 1,38-2,32%.