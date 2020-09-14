МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки "Ленты" и "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,71%, до 4,93 доллара, "Новатэка" — на 0,9%, до 145,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,35%, до 63 долларов, "Газпрома" — на 0,15%, до 4,7 доллара, "Газпром нефти" — на 1,22%, до 20,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,39%, до 25,85 доллара, "Северстали" — на 1,87%, до 13,09 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,84%, до 22,16 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,9%, до 0,9 доллара, Сбербанка — подорожали на 2,61%, до 12,01 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,5%, до 24,6 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 1,09%, до 5,55 доллара, "Магнита" — снизилась на 1,68%, до 14,64 доллара. Цена расписок "Ленты" уменьшилась на 0,18%, до 2,73 доллара.