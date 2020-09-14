МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы к закрытию изменились незначительно на опасениях вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,1%, до 6026,25 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,35%, до 5051,18 пункта, немецкий DAX снизился на 0,07%, до 13193,66 пункта.

На прошлой неделе, 11 сентября, координационная группа Европарламента по Великобритании и лидеры политических фракций ЕП заявили, что страна нарушает международные нормы, принимая законодательство, подрывающее заключенное с ЕС соглашение о Brexit.

"Опасения вокруг Brexit вернулись с новой силой и существует риск того, что переходный период закончится без достижения торгового соглашения между Великобританией и ЕС", — приводит агентство Рейтер мнение экономистов ING.

Трейдеры также ожидают заседания Банка Англии, которое пройдет в четверг, 17 сентября. Эксперты прогнозируют сохранение ставки на уровне 0,1% и программы выкупа активов с рынка в объеме 745 миллиардов фунтов стерлингов.

Поддержку индексам в ходе торгов также оказали сообщения вокруг вакцины от коронавируса. Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет объявили в субботу о восстановлении клинических испытаний вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.