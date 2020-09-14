МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рубль вечером немного снижается против доллара и больше к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе в направлении 1,19 доллара.

Сообщения об улучшении состояния Алексея Навального поддержали восстановление рублем утраченных днем позиций против доллара и евро.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.53 мск повышался на 13 копеек до 75,18 рубля, курс евро — на 38 копеек — до уровня 89,23 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар поднимался до 75,54 рубля, евро — до 89,66 рубля.

РУБЛЬ ПОПЫТАЛСЯ ВОССТАНОВИТЬСЯ

Российская валюта в понедельник реагировала на геополитические риски, демонстрируя широкие курсовые колебания.

Так, утреннее укрепление рубля развернулось на новостях об исследовании проб Навального в трёх европейских лабораториях, отметил Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Однако вечером рубль стал активно восстанавливать утраченные позиции против основных резервных валют. Это поспособствовали сообщения о том, что состояние здоровья Навального продолжает улучшаться, он уже встает с постели.

При этом конъюнктура мировых рынков демонстрировала противоречивые сигналы. Так, фьючерсы на сорт Brent снижались вечером на 0,7% до 39,55 доллара за баррель.

Цены на нефть в понедельник днем снижаются на опасениях инвесторов за баланс спроса и предложения на сырье в период пандемии коронавируса на фоне роста числа заболевших.

Американские фондовые индексы при этом растут на 1,4-2,1%.

Инвесторы отыгрывают корпоративные новости высокотехнологичных компаний.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти опустилась ниже уровня 3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Давление на российскую валюту оказало ухудшение ситуации на рынке энергоносителей – отсутствие уверенности инвесторов в дальнейшем полноценном росте цен на нефть существенно сдерживает покупки рубля, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в ходе сегодняшних торгов укрепление валют развивающихся стран было проигнорировано. Отметим, что рублевым "быкам" не удалось удержать курсовые уровни ниже 75 рублей, что могло бы говорить в пользу дальнейшего восстановления валюты РФ и возможности отступления доллара в район 73 рублей. Теперь же есть возможность роста валюты США и попыток обновления максимумов прошлой недели чуть выше 76,5 рубля", — оценил он.

На сессии вторника можно ожидать закрепления курса доллара выше 75,5 рубля, а евро — около 90 рублей, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

Рассчитывать на поддержку предстоящего налогового периода сентября рубль может лишь при условии стабильного геополитического фона и ослабления потенциально санкционной риторики, полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".