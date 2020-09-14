МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи на фоне роста основных индексов США, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,61% — до 2928,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1228,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.17 мск рос на 15 копеек, до 75,2 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 89,2 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,35%, до 39,69 доллара за баррель.

Основные европейские индексы к закрытию торгов закрыли торги преимущественно снижением на 0,07-0,1%, при этом французский индекс CAC вырос на 0,35%, ведущие американские индексы рынка акций поднимаются на 1,33-2,11%.

"В понедельник российский фондовый рынок продолжил восстановление, чему способствовал внешний фон. Поддержку нашему рынку оказала динамика внешних фондовых площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,3% и 1,7% соответственно. Сдерживала покупки в российских бумагах динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 39,7 доллара", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Сегодня американский рынок растет, что способствует аппетиту к риску и на российском рынке. Индекс Мосбиржи продолжает идти небольшими шагами вверх от 2900 пунктов", — также отмечает Александр Бахтин из БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — депозитарные расписки Mail.Ru (3,82%), акции Petropavlovsk (3,46%), ММК (3,23%), обыкновенные акции Сбербанка (2,71%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,47%), а также акции ФСК "ЕЭС" (2,45%), НЛМК (2,32%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (2,12%), акции "Русала" (1,94%) и акции "Северстали" (1,76%).

Среди лидеров снижения – акции Polymetal (2,69%), "Алросы" (-2,18%), "Полюса" (-1,27%), ТГК-2 (-1,16%), Московской биржи (-1%), "Обуви России" (-0,86%) и бумаги "Россетей" (обыкновенные акции снизились на 0,64%, префы – на 0,54%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Зварич из Промсвязьбанка отмечает, что в рамках прошлой недели индекс Мосбиржи вплотную подошел к поддержке, расположенной на уровне 2850 пунктов, после чего началось восстановление.

"Однако говорить о возобновлении роста не приходится. С технической точки зрения, пробой восходящего тренда и закрепление индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов в начале сентября сигнализируют о развороте рынка. Текущий коррекционный отскок, скорее всего, связан с фиксацией спекулятивных коротких позиций", — считает аналитик.

В текущей ситуации есть предпосылки для продолжения движения наверх, считает Бахтин из "БКС Премьер". При этом со стороны нефти продолжают отсутствовать сигналы для покупок, в то же время добавляет он.