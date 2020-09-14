МОСКВА, 14 сен /ПРАЙМ/. Сервис для создания коротких видео длительностью до 15 секунд YouTube Short имеет все шансы потеснить китайский сервис TikTok, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Ранее в понедельник платформа YouTube объявила о запуске сервиса для создания коротких видео длительностью до 15 секунд — YouTube Shorts. В бета-версии пользователям YouTube Shorts будет доступна многосегментная камера для объединения нескольких видеоклипов, возможность записи видео с музыкой из библиотеки песен, регулятор скорости и таймер. Создание коротких видео стало особенно популярным в 2019 году с распространением китайского приложения TikTok.

По словам Пояркова, формат коротких видео набирает популярность и может занять большую нишу развлекательного контента.

"YouTube через свои каналы продвижения имеет все шансы потеснить TikTok. Успех, во многом, зависит от сочетания интуитивности интерфейса и возможности создавать интересные операторские решения", — считает он.