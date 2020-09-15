МЕХИКО, 15 сен /ПРАЙМ/. Замминистра финансов Мексики сообщил о первом в мире выпуске суверенных облигаций на цели устойчивого развития на сумму 750 миллионов евро.

"Мы осуществили выпуск первых суверенных облигаций, привязанных к целям устойчивого развития ООН", — сообщил Габриэль Йорио в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

Облигации со сроком погашения в сентябре 2027 года имеют доходность 1,95%, объем эмиссии — 750 миллионов евро.

По словам чиновника, займ осуществляется в рамках стартующей программы устойчивого финансирования, которая делает ставку на использовании этого типа финансовых инструментов.

В цели устойчивого развития ООН входят среди прочих борьба с бедностью и голодом, развитие здравоохранения и образования, чистая вода, доступная и чистая энергетика, снижение неравенства, ответственное производство и потребление.