МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Около 40% россиян в случае наступления второй волны коронавируса откажутся от крупных покупок, а четверть россиян намерена обратиться в банк за новым кредитом или реструктуризацией старого, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Компания проводила исследование 7-13 сентября, в нем приняли участие более 1500 человек из всех российских регионов.

Траты россиян в случае наступления второй волны коронавируса претерпят серьезные изменения, выяснили аналитики. 40,9% респондентов сообщили, что в случае второй волны откажутся от крупных покупок, а 19,4% будут экономить на товарах первой необходимости. Почти 40% россиян будут тратить деньги, как прежде.

Большинство опрошенных – почти 60% – не намерены предпринимать каких-либо мер, чтобы сохранить свой текущий уровень жизни в случае второй волны коронавируса и связанных с ней ограничений, свидетельствуют результаты исследования.

Среди тех, кто все же планирует реагировать на изменение ситуации, 10% опрошенных будут закупать продукты впрок, "пока они не подорожали", 9,3% респондентов попросят в банке кредитные каникулы, 8,8% – заранее рефинансируют имеющиеся кредиты, а 7,3% россиян возьмут новые кредиты или займы, чтобы пережить период самоизоляции.

Как сообщил в понедельник ВЦИОМ, более 60% россиян считают нынешнее время неудачным для совершения крупных покупок, в обратном уверены 22% граждан, эти показатели постепенно возвращаются к докризисному уровню. В том, что сейчас удачное время для кредитования, уверены 14% опрошенных. По оценке ВЦИОМ, это наивысшее значение с февраля.