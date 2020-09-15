События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 сентября
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (2кв2020)
|1,6%
|-1,8% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (август)
|-1,6%
|-0,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (август)
|4,8%
|5,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (август)
|-0,4%
|0,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,7%
|5,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль)
|-1,2%
|-1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август)
|94,4 тыс
|74 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль)
|-220 тыс
|-12 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (июль)
|3,9%
|4,1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,4%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (август)
|-0,1%
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|10:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь)
|-81,3
|-72
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь)
|71,5
|69,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (2кв2020)
|3,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь)
|64
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (август)
|0,8%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (август)
|0,7%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (сентябрь)
|3,7
|5,95
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль)
|20,7%
|8,7%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (август)
|-8,18%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|3%
|1%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,97 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Аэрофлот — СД (об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО, об одобрении совершения сделки в связи с допэмиссией, в заочной форме)
https://1prime.ru/Financial_market/20200915/832025272.html