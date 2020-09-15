МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника более уверенно растет к доллару, чем к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на рынке форекс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 26 копеек — до 75,01 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 89,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро на форекс повышается на 0,2% — до 1,1889 доллара.

Нефть дешевеет на 0,1% — до 39,58 доллара за баррель марки Brent.