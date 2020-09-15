МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет на позитиве с мировых фондовых бирж, среди лидеров — акции ТМК, подскочившие на 5% на новостях о новой программе buy back.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышался на 0,3% — до 2938 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1231 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Бумаги ТМК на старте торгов подскакивали на 5% — до 61,3 рубля, затем слегка сбавили темпы роста и прибавляют 4,3%.

Как сообщила компания ранее во вторник, совет директоров одобрил новую программу приобретения обыкновенных акций ТМК по цене 61 рубль за бумагу, в количестве около 129 миллионов штук.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 1,2%-1,9%. С утра фьючерсы на основные американские фондовые индексы повышаются на 0,4-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном также прибавляют.

Стоимость нефти снижается на 0,2% — до 39,52 доллара за баррель марки Brent.