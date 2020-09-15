МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в большинстве своем растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" повышалась на 0,65%, до 4,96 доллара, "Новатэка" — на 0,31%, до 145,95 доллара, "Лукойла" — на 0,6%, до 63,38 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,38%, до 4,72 доллара, "Газпром нефти" — на 0,97%, до 20,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,46%, до 25,97 доллара, "Северстали" — на 0,57%, до 13,16 доллара, НЛМК — на 0,99%, до 22,38 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,37%, до 0,9 доллара, Сбербанка — на 0,79%, до 12,11 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,1%, до 24,57 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,45%, до 5,53 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,63 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 0,55%, до 2,75 доллара.