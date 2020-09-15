МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к концу года может упасть до 70 рублей при снижении геополитических рисков, полагают аналитики Sberbank Investment Research.

"Исходя из допущения, что после выборов в США геополитическое напряжение умеренно снизится, мы полагаем, что доллар фундаментально будет готов к возвращению к отметке 70 рублей к концу года", — говорится в обзоре "Парадоксальное поведение рубля при пандемии", представленном аналитиками Sberbank Investment Research.

Если прогнозировать на последующий период, то при стабильности геополитического фона и способности нефти Brent в следующем году удерживаться выше 50 долларов за баррель, у рубля имеется более значительный потенциал укрепления относительно доллара, полагают в Sberbank Investment Research.

"По мере того как эффект от трех ключевых факторов (торговые потоки, миграция, потоки капитала), которые оказывали влияние на рубль в период пандемии, ослабнет, давление на рубль снизится в четвертом квартале 2020 года и в большей степени будет зависеть от самочувствия российской и мировой экономики, а также геополитических рисков", — отметил руководитель Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик.

В отличие от кризисов 1998, 2008 и 2014 годов, коронакризис в российской экономике характеризуется парадоксальным поведением рубля и капитала, отметили аналитики Sberbank Investment Research.

Предыдущие кризисы сопровождались резким ослаблением национальной валюты и значительным оттоком капитала. Однако на этот раз рубль продемонстрировал неожиданную устойчивость в первые месяцы пандемии — даже на фоне обвального падения цен на нефть. Отток капитала в апреле-июне составил лишь 13,3 миллиарда долларов против 72,2 миллиарда в четвертом квартале 2014 года, отмечают эксперты.

Это объясняется резким сокращением импорта и ростом безработицы, который привел к уменьшению перечислений за границу от мигрантов. Все это поддержало рубль в момент, когда цены на нефть вплотную подходили к 10 долларам за баррель сорта Urals, полагают эксперты.В конце июня восстановление экономики, рост потребления и, следовательно, импорта товаров, возвращение трудовых мигрантов, выросший отток капитала на фоне ухудшения геополитической ситуации — стали работать на ослабление рубля, несмотря на подорожавшую нефть, отмечают эксперты.

Но и этот эффект сойдет на нет по мере того, как на смену текущему резкому восстановлению придет намного более постепенный тренд, оценили в Sberbank Investment Research. "Иными словами, V-образное восстановление, которое мы сейчас наблюдаем после стремительного спада, неизбежно утратит импульс", — полагают эксперты.