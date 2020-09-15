МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут на статистических данных из Германии и корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,91%, до 6081,05 пункта, французский CAC 40 – на 0,42%, до 5073,9 пункта, немецкий индекс DAX – на 0,32%, до 13236,85.

Поддержку европейским рынкам во вторник в первую очередь оказывает макростатистика из Германии. Так, согласно данным, опубликованным Центром исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике страны вырос до 77,4 пункта с 71,5 пункта в августе. При этом аналитики ожидали, напротив, снижения индикатора до 69,8 пункта.

Европейские инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Так, шведская компания H&M сообщила, что по предварительным результатам прибыль до налогообложения за третий квартал составила примерно 2 миллиарда шведских крон (228 миллионов долларов). Предварительный показатель прибыли до налогообложения оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значение на уровне 396 миллионов крон (45,2 миллиона долларов). Акции компании дорожают почти на 14%.

Трейдеры также ожидают двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет проходить впервые после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о корректировке подхода к таргетированию инфляции. Результаты заседания, которые могут повлиять на склонность инвесторов к риску в глобальном масштабе, будут объявлены в среду вечером.