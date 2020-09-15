МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы повышаются во вторник в ожидании данных о промышленном производстве в стране за август, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,75%, до 28082 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,96%, до 11374,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 3397,62 пункта.

Инвесторы с интересом ждут статистику промышленного производства в США за август. По прогнозам аналитиков, показатель вырос в месячном исчислении на 1% после роста на 3% месяцем ранее.

"В США многие будут следить за статистикой промышленного производства, чтобы понять, набирает ли силу восстановление экономики. Я не удивлюсь, если будут хорошие показатели, в США высокий отложенный спрос", — сказал газете Wall Street Journal стратег-аналитик Nordea Asset Management Себастьен Гали (Sebastien Galy).

Статистика в США будет опубликована после выхода аналогичного показателя во второй по величине мировой экономике — Китае. В частности, по данным государственного статистического бюро КНР, рост промышленного производства в стране в августе ускорился до 5,6% в годовом выражении с 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 5,1%. "Статистика рисует довольно хорошую картину китайской экономики", — отметил Гали.