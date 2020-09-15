МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рубль повышается против доллара и стабилен к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе в направлении 1,19 доллара.

Рост мировых фондовых и нефтяного рынков поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.38 мск снижался на 25 копеек, до 75,02 рубля, курс евро — на 1 копейку, до уровня 89,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта во вторник прибавляет к доллару и стабильна против евро на фоне роста европейской валюты на форексе в район 1,19 доллара. Уверенности инвесторов в евро поспособствовали данные, опубликованные ZEW, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 77,4 пункта с 71,5 пункта в августе. Эксперты ожидали, напротив, снижения индикатора до 69,8 пункта.

При этом конъюнктура мировых рынков демонстрирует позитивные сигналы. Так, фьючерсы на сорт Brent растут на 1,5%, до 40,20 доллара за баррель.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией с ураганами в США, которая может оказать давление не добычу нефти в стране. Так, по данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) на вторник, американские нефтяные компании остановили более 20% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Салли", который усилился до опасной второй категории на пути к американскому штату Луизиана.

Кроме того, они ожидают и роста со стороны спроса на нефть у крупнейшего ее потребителя — Китая. В частности, по данным государственного статистического бюро КНР, промышленное производство в стране в августе ускорило рост до 5,6% в годовом выражении с 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 5,1%.

Западноевропейские фондовые индексы растут на 0,3-1%, американские фьючерсы – на 0,7-1%. Инвесторы ожидают двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет проходить впервые после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о корректировке подхода к таргетированию инфляции.

В итоге, доллар теряет к рублю 0,3%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает демонстрировать относительную слабость, реагируя в основном на негативные сигналы и почти полностью игнорируя позитивные, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Причиной такого поведения является непростая геополитическая обстановка, угрожающая новыми антироссийскими санкциями. Пока благоприятным сценарием для рубля является колебания курса в недельном коридоре консолидации: 74,5–75,7 рубля за доллар и 88,4–89,7 рубля за евро", — добавил он.

Текущие ожидания по курсу — смешанная динамика, доллар будет колебаться в диапазоне 75-76 рублей, оценил Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс".