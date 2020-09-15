События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 сентября
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-30 млрд йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (август)
|-19,2%
|-16,1%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (август)
|10,9 млрд йен
|-37,5 млрд йен
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-10,9%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,4%
|-0,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|1%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август)
|1,8%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июль)
|21,2 млрд евро
|12,6 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|1,9%
|0,9%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|1,2%
|1%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июль)
|-13,52 млрд канад. долл
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Пентти Хаккарайнена
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|0,391 млн барр
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль)
|-1,1%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|0,6%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,032 млн барр
|2,049 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,838 млн барр
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|0,25%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль)
|113 млрд долл
https://1prime.ru/Financial_market/20200915/832028625.html