МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем уверенно растет, отыгрывая внешний позитив.

Рост западных фондовых рынков и нефтяных котировок поддерживает стоимость российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.15 мск рос на 1,7%, до 2978 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 1,8%, до 1251 пункта, следует из данных Московской биржи.

ВВЕРХ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок во вторник днем уверенно растет по основным индексам, реагируя на признаки улучшения конъюнктуры западных фондовых площадок.

Западноевропейские фондовые индексы растут на 0,4-1,3%, американские фьючерсы – на 0,8-1,2%. Инвесторы обратили внимание на неожиданный рост индекса доверия инвесторов к экономике Германии (от института ZEW) в сентябре до 77,4 пункта с 71,5 пункта в августе. Эксперты ожидали, напротив, снижения индикатора до 69,8 пункта.

Фьючерсы на сорт нефти Brent растут на 0,8%, до 39,92 доллара за баррель. Трейдеры внимательно следят за ситуацией с ураганами в США, которая может оказать давление на добычу нефти в стране. Так, по данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) на вторник, американские нефтяные компании остановили более 20% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Салли", который усилился до опасной второй категории на пути к американскому штату Луизиана.

В лидерах роста на российской площадке – акции ТМК (+4,1%), "Мечела" (+3,3%), "Распадской" (+3,3%), "Русала" (+2,8%) и "Алросы" (+2,4%). Падают бумаги ФСК "ЕЭС" (-0,7%), "Фармсинтеза" (-0,4%) и АФК "Система" (-0,3%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи преодолел ближайшее техническое препятствие 2950 пунктов и следующим сопротивлением росту становится область 2962–2976 пунктов, оценивает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Если ситуация на мировых рынках будет благоприятной, мы можем продолжить рост. Однако перед завтрашним подведением итогов заседания ФРС многие инвесторы могут проявить осторожность, опасаясь, что американский регулятор не оправдает завышенные ожидания участников рынков", — добавил он.

Индекс Мосбиржи ушел выше значимого интервала 2818-2916 пунктов, отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-инвест". "Перспективы дальнейшего движения на российском фондовом рынке в ближайшее время будут зависеть от ситуации на мировых рынках, данных макроэкономической статистики и динамики цен на нефть", — сказал он.

Индекс Мосбиржи готовится протестировать верхнюю границу предполагаемого недельного диапазона – 3000 пунктов, считает Евгений Миронюк из компании "Фридом Финанс". "Дальнейшая динамика будет зависеть от реакции рынков на итоги заседаний ряда ведущих центральных банков на текущей неделе", — отметил он.