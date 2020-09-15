МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут во вторник, в то время как инвесторы следят за ходом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.51 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,48%, до 28126,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,42%, до 11213,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 3412,71 пункта.

В центре внимания инвесторов на этой неделе находится заседание ФРС США, которое проходит 15-16 сентября. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

"Рынок поддерживают ожидания того, что ФРС продолжит поддерживать процентные ставки на исторически низком уровне (0-0,25% годовых — ред.)", — заявил агентству Рейтер старший инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall).

Трейдеры также обратили внимание на статистку по промпроизводству в США. Согласно данным ФРС, промпроизводство в стране в августе выросло всего на 0,4%. Темпы роста показателя приблизились к минимуму за этот год, достигнутого в феврале, когда объем промпроизводства в США поднялся на 0,1%. При этом показатель растет четвертый месяц подряд после рекордного падения в апреле на 12,9%, что добавляет оптимизма участникам рынка.