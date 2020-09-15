МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс иены вырос во вторник вечером по отношению к доллару до максимума с 28 марта 2018 года на сильных макроэкономических статданных из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару опускался до 1,1848 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1868 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,48 иены со 105,72 иены на прошлом закрытии. В ходе торгов курс доллара опускался к иене до 105,3 иены, что является минимумом с 28 марта 2018 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 93,12 пункта.

Курс иены поддержала сильная статистика из Китая, которая способствовала улучшению настроений у инвесторов, чьи опасения вокруг состояния экономики ослабли. Согласно данным, опубликованным государственным статистическим бюро КНР, промышленное производство в стране в августе выросло на 5,6% в годовом выражении против 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя на 5,1%.

"В целом последние ежемесячные данные о деловой активности обнадеживают, что является положительным признаком того, что этот циклический импульс в Китае сохранится до конца этого года", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).