МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 2% во вторник вечером на фоне сохранения рисков сокращения добычи нефти в США из-за урагана "Салли", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,54%, до 40,22 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,77%, до 37,92 доллара за баррель.

Трейдеры следят за ситуацией с ураганами в США, которая может оказать давление на добычу нефти в стране. Так, по данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE) на вторник, американские нефтяные компании остановили более 20% добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Салли", который усилился до опасной второй категории на пути к американскому штату Луизиана.

"Суровые погодные условия в США создают некоторую непредсказуемость относительно добычи нефти и это всегда хорошая новость для цен", — отметил аналитик Rystad Energy Бьернар Тунхойген (Bjornar Tonhaugen), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Между тем, новая оценка ситуации на мировом рынке нефти от Международного энергетического агентства (МЭА) показала, что резкое восстановление мирового спроса на сырье, возникшее после ослабления коронавирусных ограничений во многих странах, прекратилось из-за угрозы "второй волны" инфицирований.

Теперь трейдеры ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Оно состоится в четверг, 17 сентября. По данным СМИ, ОПЕК+ не намерена объявлять о дополнительном сокращении добычи нефти, несмотря на падение цен.