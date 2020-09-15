МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Физлица во втором квартале изменили свои валютные предпочтения в трансграничных переводах: при переводах из России резко выросла доля рубля, а отправляющие деньги в Россию стали чаще использовать доллар, свидетельствует статистика ЦБ РФ.

Так, при переводах в Россию физлица чаще всего пользовались долларом: его доля за апрель-июнь выросла значительнее всего – до 58,1%, при этом немного более популярным стал и российский рубль, доля которого выросла до 18,8%. Доля евро опустилась до многолетнего минимума, достигнув 20,7%.

При отправке денег из России резко подскочила доля рубля, она выросла на целых 5,4 процентного пункта, до 25,9%. Доля всех остальных валют снизилась: доллара – до 45%, евро – до минимальных за несколько лет 22,9%.

В целом за второй квартал физлица перевили из России 8,6 миллиарда долларов, что на 15,7% меньше показателя первого квартала, поступления в страну снизились на 12% — до 5,2 миллиарда долларов.

Согласно данным регулятора, из России больше всего перевели в Швейцарию – 1,6 миллиарда долларов, меньше всего – в Туркмению, менее миллиона долларов. Лидером по переводам в страну тоже стала Швейцария (1,4 миллиарда долларов), а на последнем месте оказался Таджикистан (7 миллионов долларов).

На Украину перевели 86 миллионов долларов, а из нее — 56 миллионов. Из Белоруссии в Россию поступило 52 миллиона долларов, и в страну вернулась та же сумма.