МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по индексу Мосбиржи на фоне оптимизма западных площадок и роста стоимости нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 1,78% — до 2980,58 пункта, долларовый индекс РТС увеличился на 2,05%, до 1253,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.06 мск вторника снижается на 34 копейки, до 74,93 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 88,81 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,67%, до 40,27 доллара за баррель.