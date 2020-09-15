МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли во вторник вечером на сильной статистике из Германии и корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,32%, до 6105,54 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,32%, до 5067,93 пункта, немецкий DAX вырос на 0,18%, до 13217,67 пункта.

Оптимизм на европейском рынке поддержала статистика из Германии, согласно которой индекс доверия инвесторов к экономике страны вырос до 77,4 пункта с 71,5 пункта в августе. При этом аналитики ожидали, напротив, снижения индикатора до 69,8 пункта.

Статистика из Китая также способствовала улучшению настроений инвесторов. Согласно данным, опубликованным государственным статистическим бюро КНР, промышленное производство в стране в августе выросло на 5,6% в годовом выражении против 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя на 5,1%.

"Сильные данные по розничным продажам, промпроизводству, экспорту, предполагают, что активность в значительной степени восстанавливается…", — приводит агентство Рейтер мнение экономиста Флориана Хензе (Florian Hense).

Европейские инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Так, шведская компания H&M сообщила, что по предварительным результатам прибыль до налогообложения за третий квартал составила примерно 2 миллиарда шведских крон (228 миллионов долларов). Предварительный показатель прибыли до налогообложения оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значение на уровне 396 миллионов крон (45,2 миллиона долларов). Акции компании подорожали почти на 14%.

Трейдеры также ожидают двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет проходить впервые после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о корректировке подхода к таргетированию инфляции. Результаты заседания, которые могут повлиять на склонность инвесторов к риску в глобальном масштабе, будут объявлены в среду вечером.