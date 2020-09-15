МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 3,1%, до 5,08 доллара, "Новатэка" — на 1,79%, до 148,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 2,83%, до 64,78 долларов, "Газпрома" — на 2,66%, до 4,83 доллара, "Газпром нефти" — на 1,45%, до 21 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,85%, до 26,07 доллара, "Северстали" — на 0,84%, до 13,2 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,35%, до 22,46 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,39%, до 0,91 доллара, Сбербанка — подорожали на 2,12%, до 12,27 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,25%, до 25,4 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,54%, до 5,58 доллара, "Магнита" — на 1,98%, до 14,93 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 0,92%, до 2,75 доллара.