МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по индексу Мосбиржи на фоне оптимизма западных площадок и роста стоимости нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 1,78% — до 2980,58 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,05%, до 1253,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.53 мск вторника снижается на 39 копеек, до 74,89 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 88,77 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,52%, до 40,61 доллара за баррель.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАШЕЛ ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Основные европейские индексы к закрытию торгов выросли на 0,18-1,32%, ведущие американские индексы рынка акций поднимаются к текущему моменту 0,46-1,62%.

"Во вторник на улучшении внешнего фона российский фондовый рынок смог продолжить волну восстановления. Поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где к вечеру активизировались покупки, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться в район 39,9 доллара за баррель. Также росту российского рынка способствовала динамика западных площадок", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение, получая поддержку от улучшения внешнего фона, также отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Во вторник инвесторов порадовали статданные второй по величине экономики мира: в Китае выросли промышленное производство и розничные продажи. Это очередное свидетельство возможностей китайской экономики более быстрого восстановления даже в условиях коронакризиса. На рынки продолжает давить рост заболеваемости в Европе. Но тем не менее, настроения инвесторов учитывают более быстрое создание и вывод на рынок эффективной вакцины", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Также в лидерах роста — депозитарные расписки TCS (4,88%), акции ТМК (4,32%), "Распадской" (3,73%), депозитарные расписки Qiwi (3,23%), акции "Энел Россия" (3,15%), а также обыкновенные акции "Мечела" (2,91%), акции "Роснефти" (2,71%), "Газпрома" (2,62%) и акции "Лукойла" (2,6%).

ТМК дорожал сегодня на новостях об обратном выкупе акций.

Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Центрального Телеграфа" (-0,79%), ТГК-2 (-0,7%), "Фармсинтеза" (-0,49%), "Обуви России" (-0,43%) и акции "Яндекса" (-0,39%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Благодаря росту последних сессий индекс Мосбиржи смог от поддержки на уровне 2850 пунктов подняться к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 3000 пунктов, отмечает Зварич из Промсвязьбанка.

"До его преодоления можно говорить лишь о коррекционном подъеме, но не о возобновлении роста. Если же "быкам" удастся отыграть эту отметку, у них появятся шансы на возвращение к историческим максимумам", — считает аналитик.

Дальнейший рост в диапазон 2980-3000 возможен по индексу Мосбиржи, но маловероятен, так как рынок локально перегрет и будет стремиться к 2960 пунктам, считает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"РТС растет пятую сессию подряд на общей волне с мировыми площадками. Сегодня индекс пробился выше отметки 1250 пунктов впервые со 2 сентября. Вполне достижимой на ближайших сессиях выглядит планка 1260, однако в базовом сценарии мы закладываем небольшую коррекцию от текущих уровней вниз. До конца недели РТС может снизиться до 1230 пунктов", — добавляет аналитик.