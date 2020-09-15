МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Russian Standard Ltd (RSL) считает вариант обращения взыскания, выбранный Citibank, оптимальным, так как это позволит максимально справедливо определить рыночную стоимость миноритарного пакета акций банка "Русский Стандарт", сообщил РИА Новости представитель эмитента.

Ранее во вторник стало известно, что лондонский филиал Citibank от имени держателей облигаций компании Russian Standard Ltd, связанной с банком "Русский стандарт", в арбитражном суде Москвы требует обратить взыскание на 49% акций банка.

"Подача иска со стороны Citibank является логичным и ожидаемым процедурным шагом в текущей ситуации. Выбранный Citibank вариант обращения взыскания считаем оптимальным, поскольку реализация миноритарного пакета акций банка через публичные торги позволит максимально справедливо определить его рыночную стоимость", — заявили в компании.

"По нашим оценкам, рыночная стоимость акций банка, заложенных в обеспечение облигаций Russian Standard Ltd, будет близка к рыночной стоимости самих облигаций исходя из их текущих котировок. Несмотря на подачу иска, эмитент открыт для прямых переговоров и консультаций во внесудебном формате", — добавил представитель эмитента.

Как сообщили агентству в компании Pala Assets Holdings Limited, являющейся одним из владельцев облигаций, требования обоснованы тем, что компания Russian Standard Ltd., эмитент ценных бумаг на сумму 451 миллион долларов со ставкой купона 13% годовых и погашением в 2022 году, не исполнила обязательство по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере 757,2 миллиона долларов. Данное обязательство было обеспечено залогом 49% акций банка "Русский стандарт".

В залоге у Citibank с 2015 года находятся акции "Русского стандарта", принадлежащие ответчикам, — 39,88% акций банка, которыми владеет ЗАО "Компания Русский стандарт", и 9,12% акций, собственником которых является ООО "Русский стандарт – Инвест". Залог обеспечивает обязательства эмитента облигаций RSL перед владельцами ценных бумаг.