МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. "Умные" часы Apple Watch Series 6, представленные во вторник компанией Apple, будут доступны для заказа в РФ по цене от 36,99 тысячи рублей, более бюджетные Apple Watch SE — от 24,99 тысячи рублей, сообщила компания.

Apple во вторник представила новые Apple Watch Series 6, которые получили функцию контроля уровня кислорода в крови и продолжительности сна, они могут считать секунды для качественного мытья рук. Новинка станет на 20% мощнее, получит более яркий экран. Обновленный процессор работает до 20% быстрее, часы быстрее заряжаются — для полной зарядки требуется менее 1,5 часов. Новинка выходит с рядом новых браслетов, будет доступна для предзаказа уже во вторник и поступит в продажу 18 сентября.

"Apple Watch Series 6 (GPS) будут доступны для заказа по цене от 36 990 рублей на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, Apple Watch Series 6 (GPS) также появятся в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами", — говорится в сообщении американского разработчика.

В ходе презентации Apple также представила новую серию Apple Watch SE. Как сообщили в компании, новая бюджетная версия, которая станет наследником Apple Watch Series 3, содержит все базовые и новейшие функции Apple Watch по более доступной цене.

В России Apple Watch SE будут доступны для заказа по цене от 24 990 рублей на сайте компании и в приложении Apple Store. Кроме того, Apple Watch SE появятся в продаже у авторизованных реселлеров Apple по ценам, установленным реселлерами.