МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Американская компания Oracle станет миноритарным акционером популярного приложения TikTok, чтобы избежать запрета в США со стороны американского президента Дональда Трампа, материнская ByteDance станет мажоритарным акционером, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"… Oracle будет инвестировать (в TikTok —ред.) как миноритарный акционер…, чтобы избежать запрета видеоприложения Дональдом Трампом. В рамках этого предложения Oracle будет участвовать во всем TikTok, а не только в его активах в США, в то время как ByteDance… станет мажоритарным акционером новой организации", — говорится в сообщении.

По словам источников, Walmart и Microsoft получат миноритарный пакет акций. Кроме того, в сообщении отмечается, что ByteDance перенесет штаб-квартиру TikTok в США.

Накануне стало известно, что Oracle выступит доверенным технологическим провайдером в предлагаемой властям сделке по TikTok в США. Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания Microsoft – накануне заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.