МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк разработал для корпоративных клиентов технологию облачной усиленной электронной подписи через мобильное приложение, которая позволяет проводить платежи без стандартных смс-сообщений, сообщил РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

Он рассказал, что в банк обратился клиент, которому потребовалось провести платеж, однако он находился буквально посреди Северного Ледовитого океана, где сотовая связь не ловила, а потому подтвердить операцию стандартным способом, через код в смс-сообщении, возможности не было.

"Мы считаем своей обязанностью помогать нашим клиентам в любых, самых нестандартных ситуациях. И, не вдаваясь в глубинные технические подробности, мы буквально за пару дней сделали доступной для этого клиента инновационную технологию облачной усиленной электронной подписи через мобильное приложение", — сказал Попов, добавив, что в ближайшее время банк начнет масштабировать данный сервис.

Он добавил, что благодаря данной технологии теперь нет необходимости иметь сим-карту и ждать смс-сообщения для подписания как простых рублёвых платежек, так и в дальнейшем более сложных документов.