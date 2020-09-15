МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль вечером укрепляется к доллару и евро на фоне роста стоимости нефти марки Brent и интереса к рисковым активам, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.57 мск снижается на 34 копейки, до 74,94 рубля, курс евро – на 46 копеек, до уровня 88,81 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,58% — до 40,63 доллара за баррель.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВАЛЮТА НАШЛА ПОЗИТИВ ДЛЯ РОСТА

Рубль вечером растет к доллару и евро. Основную поддержку оказывает растущая цена на нефть марки Brent, которая закрепилась выше 40 долларов за евро, и некоторое ослабление геополитического фона.

На внешних площадках сегодня отчетливо наблюдался интерес к риску, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

"Рубль во вторник получал поддержку со стороны стартовавшего сентябрьского налогового периода (сегодня в бюджет страховые взносы), а также внешнего аппетита к риску. Цены на нефть демонстрировали позитивную динамику и котировки Brent поднялись выше 40 долларов за баррель", — добавляет он.

Рубль во вторник вновь окреп к основным валютам, что может объясняться повышенным спросом на российские бумаги со стороны нерезидентов, также отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Данный фактор, вероятно, перестанет играть на ближайших сессиях, и вкупе с дешевой нефтью это вызовет новый виток снижения курса российской валюты, полагает он.

"Поддержку рублю оказали, как динамика рынка энергоносителей, так и укрепление ведущих валют развивающихся стран", — также отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗЫ

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" на следующей сессии ожидает доллар и диапазоне 74,9-75,6 рубля и евро в коридоре 88,9-89,7 рубля.

Пара доллар-рубль вновь пытается закрепиться ниже 75 рублей, что будет говорить в пользу ее дальнейшего снижения с возможной целью в районе поддержки, расположенной на уровне 73 рублей, считает Зварич из Промсвязьбанка.

"Если же доллар удержит позиции выше 75 рублей, основным сценарием выступит продолжение роста и обновление максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля", — полагает он.

Рубль продолжает постепенное укрепление, тем не менее, для усиления данного движения не хватает геополитической определенности и роста нефтяных котировок, считает Александр Бахтин из "БКС Премьер". Он ожидает дальнейшей консолидации рубля в диапазоне 74,5-75,5 рубля.