МОСКВА, 15 сен /ПРАЙМ/. Американский президент Дональд Трамп должен позднее во вторник обсудить с высшими должностными лицами в Белом доме вопрос относительно сохранения контрольного пакета акций приложения TikTok за его материнской ByteDance, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Дональд Трамп и высшие должностные лица США должны встретиться в Белом доме во вторник, чтобы рассмотреть предложение китайской ByteDance о сохранении контрольного пакета акций видеоприложения TikTok", — говорится в сообщении.

Источники уточняют, что пока нет ясности относительно того, одобрит ли Дональд Трамп предложение ByteDance.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американская Oracle станет миноритарным акционером популярного приложения TikTok, чтобы избежать запрета в США со стороны американского президента, а материнская ByteDance станет мажоритарным акционером.

Накануне стало известно, что Oracle выступит доверенным технологическим провайдером в предлагаемой властям сделке по TikTok в США. Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания Microsoft – накануне заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.