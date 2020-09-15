ВАШИНГТОН, 15 сен /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США закрылись в плюсе на ожидании прогнозов Федеральной резервной системы по экономике.

По состоянию на 23.00 мск, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,52%, до 3401,15 пункта, технологический NASDAQ вырос на 1,21%, до 11190,32 пункта, а промышленный Dow вырос на незначительные 0,01%, до 27995,60 пункта.

В центре внимания инвесторов на этой неделе находится заседание ФРС США, которое проходит 15-16 сентября. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы. Предполагается, что ставка ФРС останется на минимальном уровне в обозримой перспективе.