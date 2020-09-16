МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют определенной динамики в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,24%, до 3287,93 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,86%, до 2186,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,24%, до 24672,32 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,23%, до 2448,28 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 23488,58 пункта, австралийский S& P/ASX 200 – на 0,96%, до 5951,4 пункта.

Внимание азиатских инвесторов в среду направлено на результаты двухдневного заседания ФРС, которые будут объявлены позже вечером. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Аналитики не прогнозируют изменения учётной ставки комитетом по открытым рынкам, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

"Рынки Азии находятся в состоянии покоя и режиме ожидания перед объявлением решений Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC)", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley).

Некоторую поддержку фондовым индексам в Азии также оказывает рост основных индексов США накануне.