МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена на медь слабо растет в среду утром в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,24%, до 3,064 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов во вторник на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,51%, до 6761,5 доллара, алюминия — на 0,61%, до 1789,5 доллара, цинка – выросла на 0,65%, до 2496,5 доллара.

Поддержку ценам на медь оказывает ожидание итогов заседания ФРС, результаты которого будут объявлены позднее в среду. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к монетарной политике.

Ранее он объявлял, что регулятор сохранит низкие процентные ставки, даже если инфляция вырастет выше уровня таргетирования в 2%, для поддержания экономики. Поэтому аналитики не прогнозируют изменения учётной ставки и ожидают, что она останется на минимальном уровне в обозримой перспективе.

Предполагаемый вследствие этого рост инфляции ослабит доллар, что сделает торгуемые в американской валюте сырьевые товары дешевле для покупателей.