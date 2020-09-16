МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний 40 млрд йен 350 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (август) -19,2% -14,8% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (август) 10,9 млрд йен 248,3 млрд йен (факт)
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 64,4% -14,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,4% -0,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 1% 0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август) 1,8% -0,4% (факт)
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июль) 21,2 млрд евро 12,6 млрд евро
14:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) 1,9% 0,9%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (август) 1,2% 1%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,1%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 0,7%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0% 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июль) -13,52 млрд канад. долл  
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Пентти Хаккарайнена    
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 0,391 млн барр  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль) -1,1% 0,1%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) 0,6%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,032 млн барр 2,049 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,838 млн барр  
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление FOMC    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июль) 113 млрд долл  