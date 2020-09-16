МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" повышалась на 0,63%, до 5,12 доллара, "Новатэка" — на 0,71%, до 149,15 доллара, "Лукойла" — на 0,53%, до 65,12 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,54%, до 4,86 доллара, "Газпром нефти" — на 0,36%, до 21,07 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля", напротив, снижалась на 2,3%, до 25,47 доллара, "Северстали" — на 0,76%, до 13,1 доллара, НЛМК — на 0,53%, до 22,34 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,06%, до 0,91 доллара, Сбербанка — на 0,16%, до 12,24 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,89%, до 25,62 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,63%, до 5,54 доллара, "Магнита" — на 0,07%, до 14,92 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 1%, до 2,78 доллара.