МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду растет более чем на 1%, приближаясь к отметке в 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.57 мск биткоин дорожает на 1,39%, до 10 891 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 1,61%, до 10 913 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,8% рынка криптовалют.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость биткоина растет, несмотря на удешевление других криптовалют.

"Ситуация на рынке сейчас выглядит неоднозначно. Стоимость биткоина росла вчера, но с другой стороны, другие крупные криптовалюты из топ-10, такие как ETH, Binance Coin, которые росли очень агрессивно и быстро в последние несколько месяцев, они падают", — рассказал он.

"Соответственно, когда восстановление на рынке идет только в одной валюте, это не широкий рост. Стоит осторожно подходить к оценке дальнейших перспектив, есть риск упасть обратно к минимумам, которые мы недавно тестировали", — заключил Гусейнов.