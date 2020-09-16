МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду вслед за подъемом на рынках США днем ранее, поддерживаемые сегодня статданными из еврозоны и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2%, до 6117,97 пункта, французский CAC 40 – на 0,43%, до 5089,62 пункта, немецкий индекс DAX – на 0,4%, до 13270,15 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли данные Евростата, согласно которым профицит торгового баланса еврозоны в июле неожиданно вырос до 27,9 миллиарда евро, хотя ожидалось снижение показателя.

Кроме того, инфляции в Великобритании за август в годовом выражении замедлилась до 0,2% с 1% в июле, а в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,4%.

Важным фактором для всех рынков выступает и заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры обратил внимание на то, что основные американские биржевые индексы накануне закрылись в плюсе в пределах 1,2% в ожидании итогов заседания регулятора, первого после заявлений его главы Джерома Пауэлла о корректировке подхода к монетарной политике, и в частности, к таргетированию инфляции. Итоги заседания Федрезерва станут известны позднее в среду.