МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на весь лимит в 115,218 миллиарда рублей при спросе в 183,891 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 97,522% от номинала, средневзвешенная цена — 97,6283% от номинала. Выручка от размещения составила 113,497 миллиарда рублей.

На следующих аукционах Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года в объеме остатков, доступных для размещения, — 43,115 миллиарда рублей, а также ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года.