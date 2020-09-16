МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду заметно растут в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных о розничных продажах в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,51%, до 28049,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,49%, до 11506,88 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 3414,88 пункта.

Динамика фьючерсов в среду указывает на то, что торги на биржах США могут открыться ростом.

Увеличение спроса на рисковые активы, такие как акции, подкрепляется ожиданием итогов двухдневного заседания Федрезерва, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к монетарной политике. Аналитики не прогнозируют изменения учётной ставки, но ожидается, что регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

Регулятор "вероятно, будет делать акцент на низкие прогнозы ставок на долгие годы, чтобы помочь вылечить крупнейшую экономику мира после рекордного спада", сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Western Union Business Solutions Джо Манимбо (Joe Manimbo), имея ввиду рекордное падение ВВП США во втором квартале, на 31,7% в пересчете на год.

Трейдеры также ждут данных об объеме розничных продаж в стране в августе. Эксперты предполагают, что в месячном выражении показатель вырос на 1% после роста на 1,2% в июле.