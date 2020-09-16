МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля днём в среду продолжает находиться в небольшом минусе по отношению к доллару и евро.

Высокий спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), предлагаемые сегодня Минфином РФ на аукционе, поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.28 мск снижается на 18 копеек, до 74,81 рубля, курс евро — на 5 копеек, до уровня 88,8 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Российская валюта в среду прибавляет к доллару и меньше — против евро из-за роста европейской валюты на форексе выше 1,185 доллара. Уверенности инвесторов в евро поспособствовали данные Евростата о том, что общий профицит внешнеторгового баланса стран зоны евро в июле вырос до 27,9 миллиарда евро с 21,2 миллиарда в июне. При этом аналитики прогнозировали, напротив, снижение показателя до 12,6 миллиарда евро.

Спрос на рублевую ликвидность поддерживают проходящие сегодня аукционы Минфина РФ. Так, на первом из трех запланированных из них ведомство разместило бумаги с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на весь лимит в 115,218 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 183,891 миллиарда.

При этом конъюнктура мировых рынков также демонстрирует преимущественно позитивные сигналы. Так, фьючерсы на сорт Brent дорожают уже более чем на 2%, до 41,4 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают данные Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 9,5 миллиона баррелей. Официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером.

Основные западноевропейские фондовые индексы меняются разнонаправленно, американские фьючерсы растут.

В итоге доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Большинство "развивающихся" валют в среду продолжило активно укрепляться, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Кроме сильных данных по крупнейшим экономикам и ожиданий новых монетарных стимулов восходящей динамике сектора способствует ослабление доллара. Курс продолжает консолидироваться в недельном диапазоне 74,5–75,7 рубля за доллар, приближаясь к его нижней границе. Евро остается в коридоре 88,4–89,7 рубля", — оценил он.

Основным событием на российском рынке остается предстоящее в пятницу заседание Банка России, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Мы разделяем ожидания подавляющего большинства участников рынка о том, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне – 4,25% годовых. Однако не исключаем, что в пресс-релизе регулятор оставит себе возможность для еще одного смягчения процентной политики до конца года. Тем не менее, не исключено, что такая возможность так и не будет реализована", — заключил он.