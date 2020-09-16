МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 23,254 миллиарда рублей при спросе в 47,651 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 101,1% от номинала, средневзвешенная цена — 101,1415% от номинала. Выручка от размещения составила 24,108 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность – 5,88% годовых, доходность по цене отсечения – 5,89% годовых.

На следующем аукционе Минфин предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года.