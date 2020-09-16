МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций днем умеренно снижается на фоне сообщения об инициативе Минфина РФ о повышении налога на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений, а также снижения европейских площадок, при этом стоимость нефти марки Brent уверенно растет, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.42 мск снижается на 0,42% — до 2968,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1248,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 9 копеек, до 74,9 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 88,83 рубля.

Европейские индексы теряют 0,02-0,42%, фьючерсы на американские биржевые индексы растут на 0,23-0,43%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,73%, до 41,23 доллара за баррель.

На торгах среды складывается смешанный внешний фон: инвесторы сосредоточились на ожидании итогов заседания ФРС, которое состоится сегодня, в частности ожидают конкретизации планов по контролю над кривой доходности, отмечает Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".

"После попытки роста в начале торговой сессии индекс Мосбиржи и РТС перешли к незначительному снижению…. (возможное повышение налога на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений — ред.) потенциально снизит доходы ряда компаний на 90 миллиардов рублей в год. "Норникель", НЛМК, "Фосагро", "Русал" реагируют падением", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Норникеля" и "Русала" возглавили утром падение стоимости после сообщения об инициативе Минфина РФ о повышении налога на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений.

К текущему моменту акции "Норникеля" дешевеют на 1,47%, "Русала" — на 1,39%, НЛМК – на 1,27%, "Северстали" — на 0,86%, ММК – на 1,05%, префы компании "Мечел" — на 1,2%, ее обыкновенные акции – на 1,76%, "Фосагро" — на 1,01%.

По данным газеты "Коммерсант", 15 сентября на комиссии правительства по законопроектной деятельности обсуждался проект изменений в Налоговый кодекс, где появилось положение, которое увеличивает налог на добычу сырья для удобрений и некоторых руд, причем сразу в 3,5 раза.

Документ предполагает, что с 1 января 2021 года будет применяться "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ на калийные соли (сейчас — 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железную руду (4,8%).

"Хотя новость негативна для настроений инвесторов на рынке металлургии и добычи, налог, скорее всего, останется на прежнем уровне, а статус-кво сохранится, поскольку тема увеличения налоговой нагрузки уже неоднократно обсуждалась (как минимум 5 раз), но никакие изменения так и не были одобрены", — считают аналитики BCS GM.

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки Mail.ru (-1,88%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,79%), депозитарные расписки X5 (-1,72%), акции "Магнита" (-1,58%).

В лидерах роста — акции Московской биржи (3,17%), депозитарные расписки Qiwi (2,44%), обыкновенные акции "Селигдара" (2,43%), депозитарные расписки TCS (1,71%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дальнейшая динамика российских индексов зависит от реакции рынков на итоги заседаний ряда ведущих центральных банков на текущей неделе, отмечает Миронюк из "Фридом Финанс". С его точки зрения индекс Мосбиржи будет до конца дня находиться в диапазоне 2940-3000 пунктов.

"Российский фондовый рынок продолжает двигаться в рамках глобального тренда. В то же время нельзя исключать коррекции вниз на фоне возросших санкционных рисков. Рынок может быть достаточно чувствителен к различным новостям по этой теме на фоне существующей неопределенности. В то же время, если новых негативных новостей удастся избежать, тенденция восстановительного роста в последние торговые сессии прошлой недели может получить дополнительный импульс", — считает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".