МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут в среду, в то время как инвесторы ждут оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,2%, до 28052,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 11233,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 3410,24 пункта.

Инвесторы сосредоточены на заседании ФРС США, которое завершится позднее в среду. Это первое заседание после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

"Думаю, ФРС заботится о поддержке фондового рынка, но они также заинтересованы в поддержке экономики посредством благоприятной монетарной политики в течение длительного периода времени. Политика ФРС, вероятно, является самой большой движущей силой сохранения устойчивости фондового рынка", — отметил партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом немного сдерживает рост индексов статистика по США. Объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,6% в месячном выражении при прогнозе роста на 1%.